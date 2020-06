Ciclista mountain-bike si ferisce cadendo in dirupo

Un valdostano di 45 anni è rimasto ferito oggi in un incidente con la mountain-bike. E' caduto in un dirupo sullo spartiacque tra Saint Denis e Valtournenche, a monte della centrale elettrica di Covalou, a 1.450 metri di altitudine.

L'uomo è stato recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano. Ha riportato diversi traumi e si trova ora all'ospedale Parini di Aosta.