Coronavirus: due nuovi decessi in Valle d'Aosta

Negli ultimi due giorni si sono verificati due nuovi decessi di persone affette da coronavirus in Valle d'Aosta e nessun caso positivo. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino emesso dall'unità di crisi regionale. Il numero totale di persone positive morte passa infatti da 144, dell'ultima comunicazione, a 146 (73 donne e 73 uomini).

Complessivamente i pazienti attualmente positivi sono otto, di cui 4 ricoverati in ospedale (in totale sono stati 1.191). I guariti complessivi 1.037, due in più rispetto a mercoledì scorso.

Si attesta a 0,45 l'indice R(t) relativo al contagio Covid-19 in Valle d'Aosta, come calcolato dall'Istituto superiore di Sanità negli ultimi 14 giorni. Lo rende noto l'amministrazione regionale.

Dall'ultimo bollettino emesso dall'unità di crisi regionale emerge che non si registrano nuovi casi positivi, come ormai avviene dal 7 giugno.