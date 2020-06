Musica: Diodato, Brunori Sas, Elodie e Fabi a Musicastelle

"La musica italiana incontra la Natura per regalare quattro pomeriggi indimenticabili tra le montagne più alte d'Italia". Così si presenta l'edizione 2020 di Musicastelle, rassegna organizzata dalla Regione Valle d'Aosta per offrire "un'esperienza unica, una dimensione di ascolto speciale, intima e al tempo stesso universale". In calendario i concerti di Diodato (4 luglio alle 16 a Sain-Barthelemy), Brunori Sas (11 luglio a Champorcher alle 15,30), Elodie (18 luglio alle 14,30 a Gressoney-La-Trinité) e Niccolò Fabi (25 luglio alle 16 a Valgrisenche). A causa delle disposizioni anti-Covid, i posti disponibili saranno solo 1.000 per ogni concerto, con prenotazione obbligatoria. L'ingresso è gratis.