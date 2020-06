Estate: Marta Cartabia ospite a Valpelline

La Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, è l'"ospite d'onore" del ciclo estivo di incontri organizzato a Valpelline dall'associazione "Amici dell'Abbé Henry". L'evento è in calendario il 4 agosto nella sala polivalente dell'ex-centralina alle ore 21.

Ad aprire la rassegna sarà Gianni Torrione, il 30 giugno con la presentazione del libro 'Il tempo di Carré'. Seguirà Laura Zenti il 7 luglio ("Musica nuova in cucina") ed il 14 luglio Aldo Pagani ("Una volta la Ditta"). Il 21 luglio l'Association Valdôtaine Archives Sonores presenterà "La Monachella e le altre". Infine l'11 agosto Manuela Lucianaz parlerà dell'"Età dell'oro". A completare il programma un incontro con l'artigiano Guido Diemoz il 28 luglio. Sono anche previste due serate teatrali il 23 giugno e il 18 agosto.

"Ci abbiamo sempre creduto e sperato - dice Edi Busana, presidente dell'Associazione - e ora siamo contenti di poter annunciare che anche per l'estate 2020 proporremo un piccolo calendario di incontri serali. Tutti di martedì. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale con la quale ci siamo confrontati per poter attivare questi incontri nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento".