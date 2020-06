Coronavirus: Montagnani, situazione Vda evolve positivamente

"La situazione del Coronavirus in Valle d'Aosta evolve molto positivamente. Le azioni intraprese tra fine aprile e inizio maggio, ovvero le campagne di screening, ci hanno aiutato. Teniamo comunque sempre le orecchie ben dritte e abbiamo messo in piedi un sistema di allerta rapida in caso di nuove segnalazioni". Lo ha detto Luca Montagnani, coordinatore dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid in Valle d'Aosta, facendo il punto sulla situazione sanitaria. "Dal lato sanitario temiamo l'arrivo di turisti - ha aggiunto - soprattutto da regioni che non se la passano peggio di noi. Ma allo stesso tempo ci auguriamo che la stagione turistica inizi.

E' stata predisposta un'organizzazione per gestire eventuali criticità. Confidiamo nel senso di responsabilità dei turisti, nel caso accusino i sintomi del virus". Per quanto riguarda i cinque pazienti positivi ancora ricoverati al Parini, Montagnani evidenzia che si tratta di "malati cronici che hanno anche il virus".