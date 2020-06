A Cervinia scatta stagione sci estivo

Da sabato 20 giugno si torna a sciare sulle pendici del Cervino. La stagione dello sci estivo sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri di quota) proseguirà fino al 27 settembre. "Apriamo con anticipo e prolunghiamo l'apertura in settembre rispetto a quanto comunicato inizialmente" sottolinea Federico Maquignaz, presidente della società Cervino spa. Speriamo così di dare a tutti la possibilità di scegliere il periodo delle proprie vacanze su un arco temporale più ampio e di consentire agli appassionati di fruire di una stagione sciistica più lunga". Tutti i giorni resteranno aperti i tre tronchi di funivia che consentono di raggiungere la ski-area del ghiacciaio, in territorio svizzero.

A Plateau Rosà per gli appassionati di snowboard e freestyle sarà in funzione il "Gravity Park", la più grande struttura delle Alpi su ghiacciaio, dotata di Half Pipe e Big Air, oltre a diversi rail e kicker.

L'offerta turistica di Cervinia è completata - per chi ama le due ruote - dal "Bike Park del Cervino", i cui tracciati da enduro arrivano sino in paese.