Montagna: annullata edizione 2020 Tor des Geants

Per motivi di sicurezza è stata annullata l'edizione 2020 del Tor des Geants, la massacrante gara di ultratrail (330 chilometri e 14.000 metri di dislivello positivo) che si corre sulle Alte Vie della Valle d'Aosta. La competizione, a cui erano iscritti atleti provenienti da tutto il mondo, era in programma dal 13 al 19 settembre.

E' previsto il rimborso di parte delle quote di iscrizione e sarà data la possibilità agli atleti selezionati di partecipare alla gara senza dover passare dal sorteggio in un'edizione dei prossimi tre anni. Sono state annullate anche il Tor des Glaciers , il Tor30-Passage au Malatrà e il Tot Dret.