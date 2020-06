Fase 3: Coldiretti, contributi sono apporto fondamentale

La Coldiretti Valle d'Aosta promuove le misure anti-crisi per il settore agricolo contenute nel disegno di legge di variazione al bilancio della Regione Valle d'Aosta. E' quanto è emerso dall'audizione che l'associazione ha avuto con le commissioni consiliari seconda e quinta.

"I contributi a fondo perso e per gli investimenti rappresentano un apporto fondamentale per continuare a sostenere il mondo agricolo che non si è mai fermato ed evitare che un settore così importante per la Valle d'Aosta - non solo dal punto di vista economico, ma anche turistico, sociale e paesaggistico - sprofondi in una crisi senza precedenti da cui sarebbe difficilissimo rialzarsi", hanno commentato il presidente Alessio Nicoletta e il direttore Elio Gasco.

"Adesso, con l'estate alle porte, - hanno spiegato i vertici dell'associazione - stagione decisiva per il mondo agricolo, è necessario che queste misure vengano varate al più presto e che la politica accolga le nostre richieste, basate sui bisogni reali intercettati sul territorio valdostano".