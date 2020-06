A luglio torna Courmayeur in danza

Dal 4 all'11 luglio è in calendario la quindicesima edizione di Courmayeur in Danza, stage organizzato dalla scuola di danza Freebody nella località ai piedi del Monte Bianco: è rivolto ai ballerini dai 7 anni di età che abbiano già un'esperienza di base nella danza (è prevista anche una lezione di avvicinamento per i più piccoli, dai 6 agli 8 anni). Per gli allievi delle scuole valdostane sono previste delle borse di studio (sconto di 100 euro sull'iscrizione per 20 partecipanti).

"Per quanta fantasia avessimo potuto utilizzare per rendere l'edizione di quest'anno davvero speciale - dice Daniela Tricerri, direttrice artistica di Courmayeur in Danza - mai avremmo pensato di dover utilizzare tutte le nostre energie per trovare soluzioni così alternative come impone il periodo che stiamo vivendo. Ci saranno nuove regole da rispettare a tutela della salute dei partecipanti, ma docenti e collaboratori sono pronti ad accompagnarli nella nuova quotidianità. La nostra priorità è far sentire i ragazzi e le famiglie tranquilli con la garanzia che ci atterremo a tutte le regole previste per lavorare in sicurezza". Tra i docenti di Courmayeur in Danza saranno presenti Elisabetta Seratoni (Tecnica Classica), Brian Bullard (Jazz Broadway style - canto in inglese), Oliviero Bifulco (Tecnica Contemporanea), Loredana Avagliano (Modern Jazz) e Little Phil (HipHop).