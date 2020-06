Prezzi: ad Aosta -0,5%, ma crescono alimentari

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - L'indice indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) di maggio ad Aosta ha fatto registrare un -0,5% rispetto al mese precedente.

Più significativa la riduzione (-1,2%) riferita allo stesso mese del 2019. Pur in un contesto generale di rallentamento, i prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche sono aumentate dello 0,4%, mentre quelli dei mobili, articoli e servizi per la casa dello 0,1%. (ANSA).