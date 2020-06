Migranti: 16enne fermato a traforo M. Bianco,presi 2 passeur

Fuggito dal centro di accoglienza di Catania, un sedicenne originario del Bangladesh è stato fermato al traforo del Monte Bianco mentre tentava di raggiungere la Francia. E' stato denunciato a piede libero dalla polizia di frontiera italiana per aver dichiarato una falsa identità ed è stato quindi affidato a una struttura per minori della Valle d'Aosta.

Era a bordo di un'auto condotta da un cittadino italiano di 47 anni e dalla sua compagna, un'ivoriana trentaseienne: entrambi sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A bordo c'era anche un terzo adulto, un trentenne originario della Costa d'Avorio. L'uomo ha esibito una carta d'identità italiana risultata contraffatta ed è stato arrestato.

L'auto su cui viaggiava il gruppo era stata respinta in Italia dagli agenti francesi.