Uvp: Giuliano Morelli si dimette da presidente

Giuliano Morelli si è dimesso dalla carica di presidente dell'Union valdotaine progressiste "per questioni interne al movimento". La decisione è stata resa nota oggi all'indomani dell'abbandono del consigliere regionale Jean-Claude Daudry che ha costituito assieme a Claudio Restano il nuovo gruppo consiliare Valle 'Aosta insieme.

"Le mie ragioni non sono conflittuali - precisa Morelli - semplicemente non potevo più svolgere le mie funzioni con l'impegno precedente, sono iscritto al movimento finché dura e se questo movimento diventerà qualcos'altro, cioè se Alliance valdotaine si costituirà ufficialmente, a seconda della forma che prenderà potrà vedermi tra i suoi iscritti".