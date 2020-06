Un trentaquattrenne residente in Valle d'Aosta è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini dopo un incidente in parapendio. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto verso le 14 sul colle del Piccolo del San Bernardo, per recuperare il pilota che ha impattato al suolo in modo violento a circa 2.200 metri di quota. Le sue condizioni non paiono gravi.