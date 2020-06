Università: 93,3% tasso occupazione laurea magistrale Univda

Il tasso di occupazione dei laureati magistrali all'Università della Valle d'Aosta ad un anno dal conseguimento del titolo è in crescita e si attesta al 93,3% (era dell'86% lo scorso anno). In dettaglio, il tasso di occupazione è dell'88,9% tra i magistrali biennali e del 100,0% tra i magistrali a ciclo unico. Il tasso di disoccupazione è nullo. Per quanto riguarda i laureati triennali il tasso è del 66,7%.Lo rivela il Rapporto sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati realizzato dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

Le indagini hanno coinvolto 76 università. Per l'Università della Valle d'Aosta sono stati intervistati 254 laureati che hanno risposto a domande su provenienza, background formativo, regolarità degli studi, voto di laurea, esperienze di lavoro e studio anche all'estero durante gli studi e soddisfazione per l'esperienza universitaria. E' emerso che il 44,5% dei laureati dell'Univda proviene da fuori regione e l'età media alla laurea è di 26,8 anni (25,5 anni per i laureati di primo livello e 29,7 anni per i magistrali biennali). La quota di laureati in corso è del 66,1% (era del 68,8% nel 2019). Resta stabile a 100,5, (era 100,4 nel 2019) il voto di laurea medio. Inoltre la quota di coloro che hanno compiuto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal corso di laurea aumenta a 34,3% dal 32,2% del 2019. L'80,2% dei laureati di Univda ha fatto almeno un'esperienza lavorativa durante gli studi (media nazionale 65,2%). Infine con 95,5% punti rimane quasi invariata rispetto allo scorso anno (95,7%) la soddisfazione dei laureati dell'Università della Valle d'Aosta per l'esperienza universitaria nel suo complesso (dato nazionale 89%).