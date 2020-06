Chiude reparto Covid, pazienti spostati in malattie infettive

Chiude l'utimo reparto Covid dell'ospedale Parini di Aosta e i sei pazienti vengono trasferiti nel padiglione delle malattie infettive. Questo consentirà - secondo quanto riferisce oggi l'Azienda Usl - una riorganizzazione del nosocomio regionale e dell'ospedale Beauregard. "Sono in atto numerose iniziative a livello operativo, tecnico e gestionale, che interessano le strutture ospedaliere dei presidi Umberto Parini e Beauregard", conferma l'Usl.

In particolare, dopo la sanificazione, sarà possibile riaprire la Chirurgia generale, il Day Hospital Oncologico tornerà alla sua collocazione originaria e il reparto di Geriatria sarà riaperto al Beauregard.

"Si tratta di una serie di interventi complessi - spiega il commissario Usl, Angelo Michele Pescarmona - e il nostro obiettivo, adesso, è quello di ripristinare gradualmente, ma rapidamente, l'attività dei reparti e di riportare il nostro ospedale ad una situazione quanto più normale ed efficiente possibile, che consenta di dare le risposte attese dalla popolazione".

Secondo il direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo "il quadro operativo è complesso e tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo sta lavorando per contenere eventuali disagi e per ripristinare la piena operatività dei servizi. Si deve riconoscere a tutti grande impegno in un momento che richiede ancora la massima attenzione".