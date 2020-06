Corruzione a Oyace, sospesi sindaco e assessore Bionaz

Il presidente della Regione Renzo Testolin, in qualità di Prefetto, ha sospeso in base alla legge Severino il sindaco di Oyace Remo Domaine (51) e l'assessore comunale di Bionaz Flavio Petitjacques (44) che si trovano agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e falso in atto pubblico.

A seguito del provvedimento la giunta comunale di Oyace è decaduta e dovrà essere ricostituita entro 30 giorni.

Al centro delle indagini la presunta opera di convincimento di Domaine al proprio consiglio comunale, affinché deliberasse una deroga per realizzare una centralina idroelettrica della socieà di Petitjacques. In cambio, secondo la procura, Domaine è stato retribuito con una partecipazione nell'azienda.