Corruzione a Oyace, Regione sospende costruzione centralina

"A seguito delle informazioni apprese dagli organi di stampa in ordine alla pendenza di un procedimento penale concernente l'impianto" di Gallians, "il procedimento di asservimento, esproprio e di occupazione temporanea è sospeso fino a che non saranno note le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria". Lo si legge nel provvedimento di sospensione del procedimento di asservimento, esproprio ed occupazione temporanea trasmesso dall'assessorato regionale alle Finanze al Comune di Oyace. La centralina idroelettrica, in base alle indagini della procura, è al centro del patto corruttivo tra Remo Domaine e Flavio Petitjacques. In dettaglio, la sospensione del procedimento riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico "con derivazione dalle risorgive ubicate in località Plan Praz, con centrale di produzione in località Gallians nel comune di Oyace e posa di un gruppo di misura dell'energia facente parte della linea elettrica di connessione in bassa tensione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione".