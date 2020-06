Coronavirus: scendono a 20 i casi positivi in Valle d'Aosta

Sono scesi a 20 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle ultime24 ore non ci sono stati nuovi contagiati e si registrano tre nuovi guariti. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi sull'emergenza Covid-19. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta adesso sono tre e 17 sono in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti sale a 1.023. I morti sono sempre 144 (72 uomini e 72 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni) e 1.191 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.