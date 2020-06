Abuso d'ufficio per padiglione, indagato sindaco Nus

Il sindaco di Nus, Camillo Rosset, è indagato per abuso d'ufficio. In base all'ipotesi degli inquirenti, la vicenda riguarda la sua mancata astensione durante una riunione di giunta comunale in cui si era deciso di concedere un terreno a suo cugino, l'ex consigliere regionale Paolo Contoz (che non è indagato), per installare un padiglione.

Inoltre, sempre secondo gli inquirenti, a Contoz è stata applicata una ulteriore riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico rispetto a quella prevista, pari a circa 700 euro annui. Il sindaco Rosset e il segretario comunale Ubaldo Alessio Cerisey sono poi indagato per falso: l'ipotesi della procura di Aosta è che abbiano attestato la presenza del funzionario in due riunioni di giunta comunale - in cui non si era discusso del padiglione di Contoz -, quando invece il segretario era assente.

L'avviso di fine indagini è stato consegnato lunedì 8 giugno. Le indagini del pm Luca Ceccanti sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent.