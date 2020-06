Industria: gruppo di lavoro su crisi Shiloh Verres

(ANSA) - AOSTA, 08 GIU - Cercare di garantire una continuità aziendale: è l'obiettivo che si sono dati la Regione Valle d'Aosta, i vertici della Shiloh Industries Italia (che produce componenti auto), i sindacati e il sindaco di Verres, che a tal fine hanno deciso di creare un gruppo di lavoro ristretto per "seguire l'evoluzione della crisi e definire un percorso di soluzioni da mettere in campo nel breve e nel medio termine".

L'azienda, di proprietà di un gruppo americano, impiega circa 160 dipendenti e nei giorni scorsi ha depositato in Tribunale una richiesta di concordato 'in bianco'. La strategia per affrontare la crisi è stata predisposta durante un incontro a cui hanno partecipato il Presidente della Regione, Renzo Testolin, l'Assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, i vertici dell'azienda, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di Confindustria Valle d'Aosta e il Sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi. (ANSA).