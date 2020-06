Fase 3: Testolin, V. d'Aosta pronta per stagione turistica

"Con l'apertura dei confini tra le Regioni, il via libera dal 15 giugno anche dalla vicina Svizzera e l'approvazione dell'ordinanza e dei protocolli per la ripresa dell'attività degli impianti a fune e dei rifugi la Valle d'Aosta è pronta a lanciare la stagione turistica estiva, sempre garantendo il rispetto delle regole imposte dall'emergenza Covid-19". Lo afferma il presidente della Regione, Renzo Testolin, illustrando le azioni promozionali valdostane.

"C'è tanta voglia di ricominciare - prosegue il presidente della Regione - e per farlo nel migliore dei modi occorre fare squadra: solo uniti si può rilanciare la nostra regione. L'estate che ci prepariamo ad affrontare vedrà cambiare radicalmente le abitudini di turisti e viaggiatori, che cercano proprio quello che la Valle d'Aosta può offrire grazie al suo territorio e alla sua vocazione".

Secondo Testolin "l'Amministrazione regionale e tutti gli operatori del turismo, gli albergatori, i rifugisti, i commercianti, le guide alpine, turistiche e naturalistiche stanno lavorando per garantire ai nostri ospiti un'esperienza unica tra le nostre montagne. Il ritorno alla semplicità, agli spazi ampi e al bello delle nostre montagne, della nostra Natura, dei sentieri, delle Alte Vie e del Cammino Balteo e le tantissime attività outdoor praticabili sul nostro territorio ci consentiranno di guardare con fiducia e cauto ottimismo ai prossimi mesi".