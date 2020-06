Fase 3: Inps Vda, nessuna giacenza pagamento cig deroga

(ANSA) - AOSTA, 08 GIU - Non vi sono giacenze in Valle d'Aosta di richieste di pagamento della cassa integrazione in deroga. Lo spiega all'ANSA Tullio Ferretti, il direttore dell'Inps per la Valle d'Aosta. Le domande totali delle aziende, inviate dalla Regione all'Inps, sono 1.421; al netto dei duplicati, degli annullamenti e delle modifiche si riducono a 1.336. I lavoratori che hanno ricevuto nei due mesi almeno un pagamento sono 3.100. "Non abbiamo richieste giacenti, man mano che le aziende ci mandano i modelli noi procediamo nei pagamenti", precisa Ferretti. (ANSA).