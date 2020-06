Dl Rilancio: emendamento Fi per inserimento Pontey

(ANSA) - AOSTA, 06 GIU - L'inserimento del comune valdostano di Pontey, zona rossa durante la prima fase dell'emergenza coronavirus, tra i beneficiari del fondo straordinario da 200 milioni di euro per il 2020 previsto nel Decreto Rilancio: è quanto prevede un emendamento depositato in commissione bilancio della Camera dai parlamentari di Forza Italia Roberto Pella, Paolo Zangrillo e Roberto Rosso.

"Su iniziativa della coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, - spiega Roberto Pella, vicepresidente nazionale vicario Anci - abbiamo presentato un emendamento all'articolo 112 del Decreto Rilancio, che, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, preveda l'inserimento anche del comune valdostano di Pontey tra i beneficiari del fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e destinato ai paesi dichiarati 'zona rossa' durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di provvedimenti statali o regionali". Secondo Pella ciò "dimostra la vicinanza e l'attenzione che Forza Italia ha sempre riservato e che riserva tuttora agli enti locali e alle comunità sul territorio". (ANSA).