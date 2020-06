Fase 3: Giunta Vda adotta protocolli funivie e rifugi

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - La Giunta regionale valdostana ha oggi adottato i protocolli sanitari anti-Covid riguardanti le attività dei rifugi alpini, di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune, delle operazioni tecniche (revisioni e collaudi) e degli esami per patenti di guida. L'obiettivo, spiega una nota, è di "consentire la ripresa delle attività produttive tenendo conto dell'andamento dell'epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e di accompagnare, in sicurezza, la ripartenza dell'intero sistema produttivo valdostano". Inoltre è stato preso atto del protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19 approvato dalla Casa da gioco con le organizzazioni sindacali lo scorso 19 maggio. (ANSA).