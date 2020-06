'Ndrangheta: Geenna, via a processo ad Aosta

È iniziato alle 9.30 nell'aula al terzo piano del tribunale di Aosta il processo Geenna - su una presunta locale di 'ndrangheta nel capoluogo regionale - per i cinque imputati che nell'udienza preliminare a Torino non hanno chiesto il rito abbreviato e sono stati rinviati a giudizio.

Sono tutti presenti: Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso, Monica Carcea, ex assessore a Saint-Pierre - entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa - Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutt'e tre detenuti e accusati di essere membri del locale di 'ndrangheta di Aosta.

Chiederanno di costituirsi parti civili la Regione Valle d'Aosta, i Comuni di Aosta e Saint-Pierre e Libera. Solo Raso ha acconsentito a essere ripreso durante il processo.

Marco Sorbara, dimagrito rispetto alle ultime apparizioni in pubblico (l'arresto è del gennaio 2019) e Monica Carcea sono arrivati accompagnati dai loro avvocati dall'ingresso principale, mentre gli altre imputati con i furgoncini della polizia penitenziaria. All'esterno del palazzo di giustizia anche la referente di Libera Valle d'Aosta, Donatella Corti, e il consigliere comunale di Aosta Vincenzo Caminiti.

Viste le misure necessarie per contenere l'epidemia da Covid-19 l'aula è chiusa al pubblico ma il processo viene trasmesso in diretta video in un'altra stanza di palazzo di giustizia, dove si trovano i giornalisti accreditati.