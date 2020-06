Incidenti montagna: scivola su Monte Bianco, morto alpinista

Un sessantenne dell'Alta Savoia (Francia) è morto lungo la via normale francese al Monte Bianco. Il 'Peloton de gendarmerie de haute montagne' (Pghm) di Chamonix (Francia) ha trovato il suo corpo privo di vita ieri, domenica, in tarda mattinata, poco sotto il rifugio di Tete Rousse (3.167 metri di quota). "Era solo e non molto esperto. Lì c'è ancora della neve dura, nessuno l'ha visto scivolare", spiega all'ANSA un portavoce del Pghm. L'uomo era partito venerdì dalla località francese di Les Houches e "l'incidente si è probabilmente verificato sabato". A dare l'allarme, non avendo più sue notizie, erano stati i familiari.