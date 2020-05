Montagna: collegamento Zermatt-Cervinia pronto tra un anno

(ANSA) - AOSTA, 30 MAG - Sarà pronta tra poco più di un anno la funivia trifune che unirà sul versante svizzero Testa Grigia e Piccolo Cervino, completando il collegamento tra Breuil-Cervinia e Zermatt. I lavori sono ripresi in questi giorni e termineranno in tempo per la stagione invernale 2021/2022. L'impianto - costo 35 milioni di franchi, realizzato dall'altoatesina Leitner ropeways - consentirà di fare in qualsiasi periodo dell'anno la traversata in funivia da Cervinia a Zermatt, a 3.800 metri di quota, la più alta dell'arco alpino.

Avrà una campata di 1,7 chilometri. Le cabine - concepite da Pinifarina - offrono ai viaggiatori sedili in pelle riscaldati sui quali sarà possibile ammirare lo scenario alpino attraverso le finestre panoramiche. Per chi cerca il lusso sarà possibile prenotare una cabina Crystal ride con cristalli Swarovski e il pavimento in vetro che permette la vista sul ghiacciaio "Ancora una volta il nostro Gruppo, con spirito pioneristico e adottando le più evolute tecnologie, collabora alla realizzazione di un'opera visionaria che ha nuovamente dimostrato il coraggio e la forza innovativa di Zermatt Bergbahnen" sottolinea Anton Seeber, presidente di Leitner ropeways. (ANSA).