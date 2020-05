Droga: dalla Spagna marijuana via posta, arrestato aostano

Acquistava droga attraverso un account sui social e se la faceva spedire a casa. Protagonista un ventiduenne aostano, Omar Atioui, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. "In tempi di Lockdown - spiega la Questura - la difficoltà di reperire sostanze stupefacenti sul mercato interno a causa dell'attuale emergenza sanitaria, spinge i pusher locali a 'inventarsi' nuovi canali per procacciarsi lo stupefacente: è bastato un account sul noto social network 'Instagram' per gestire l'acquisto di sostanze stupefacenti direttamente dall'estero e farselo recapitare comodamente a casa". Gli agenti hanno scoperto nei giorni scorsi che erano arrivati due pacchi dalla Spagna per il giovane pusher e si sono presentati a casa sua per una perquisizione che ha portato al sequestro 833 grammi di marijuana e di 1.900 euro in contanti.