Ambiente: avviato piano 2020 per cura aree forestali

(ANSA) - AOSTA, 29 MAG - E' stato avviato il Piano di interventi per il 2020 per la cura e la ricostituzione di aree forestali, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità minore. Lo ha comunicato l'assessorato dell'Ambiente e Risorse naturali. Prevede il finanziamento di una serie di lavori in ambito forestale, da effettuarsi in varie località del territorio regionale, che verranno affidati a imprese e professionisti del settore, per un valore totale di un milione e 500 mila euro.

"In un momento particolare come quello che sta vivendo la nostra comunità - spiega l'assessore Albert Chatrian - l'attivazione del piano degli interventi, oltre a garantire l'assetto del territorio, consentirà di dare nuovo impulso al tessuto socio-economico composto da professionisti e imprese che operano per la cura e la conservazione delle nostre foreste, che sono un bene naturale irrinunciabile e patrimonio di tutta la collettività valdostana. I lavori, che sono cantierabili subito, verranno affidati tramite appalto a ditte locali in modo da creare occupazione e lavoro per le imprese che operano nel nostro territorio".

Gli interventi riguarderanno essenzialmente la valorizzazione dei boschi attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e la realizzazione di nuovi tratti, aventi anche una funzione anti incendio, nonché interventi sulla rete sentieristica. (ANSA).