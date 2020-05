Podismo: Aosta-Becca di Nona rinviata al 2021

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - La gara di corsa in montagna Aosta-Becca di Nona, in programma dal 16 al 19 luglio prossimi, è stata rinviata al 2021, a causa delle restrizioni sanitarie per il coronavirus. "Organizzare una versione diversa dell'evento sportivo rispettando le indicazioni ministeriali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del coronavirus, mantenendo quindi le "distanze sociali" andrebbe contro le finalità e l'anima stessa della manifestazione", spiegano in una nota gli organizzatori. (ANSA).