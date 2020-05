Coronavirus: parte oggi campagna test sierologici

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - Parte oggi la campagna di test sierologici che coinvolgerà 3.788 valdostani, residenti in 42 comuni. L'iniziativa è stata avviata dal Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istat e su indicazione del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile.

Le analisi, effettuate su campioni di sangue tramite un normale prelievo venoso, consentiranno di identificare le persone che sono entrate in contatto con il Covid-19 e di stimare la reale circolazione dell'infezione in Italia.

L'indagine è realizzata con la collaborazione della Croce rossa italiana che contatterà telefonicamente le persone che fanno parte del campione.

A coloro che risulteranno positivi sarà proposto dall'Usl della Valle d'Aosta un tampone diagnostico per escludere la presenza di un'infezione in atto. Gli esami sono gratuiti. (ANSA).