Comuni: aggressione verbale a Centoz, solidarietà Celva

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha subito oggi una aggressione verbale in piazza Chanoux, dove si stava svolgendo una manifestazione organizzata dai sindacati a tutela dei dipendenti Vivenda. Un uomo, non legato alla protesta dei lavoratori, ha provato ad avvicinarsi al primo cittadino inveendo, ma è stato tenuto a distanza dai poliziotti della Digos.

"A nome di tutti i sindaci valdostani, esprimo solidarietà e sostegno al primo cittadino di Aosta, Fulvio Centoz, che è stato oggetto di un'inqualificabile e gravissima aggressione verbale", commenta Franco Manes, presidente del Celva.

"Capiamo il disagio sociale e economico che tanti cittadini stanno patendo - prosegue Manes -, ma l'educazione, il rispetto degli altri e la capacità di dialogo devono sempre esserci. La violenza, anche quella delle parole, va sempre stigmatizzata e le Istituzioni devono fare la loro parte per sensibilizzare le persone e far rispettare le regole, nel mondo reale, ma anche in quello virtuale. Troppo spesso leggiamo commenti indicibili, certi personaggi dovrebbero comprendere che non vivono in una giungla".

"Per questo motivo - aggiunge il presidente del Celva - porteremo all'attenzione della prossima Assemblea degli enti locali il confronto sul 'Manifesto della comunicazione non ostile', quale impegno di responsabilità condivisa e per favorire comportamenti rispettosi e civili in rete".