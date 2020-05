Fase 2: taglio drastico posti asili nido Aosta, solo 45

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Con la riapertura dopo l'emergenza coronavirus calerà drasticamente il numero dei posti disponibili negli asili nido della città di Aosta che passeranno dagli attuali 126 a circa 45-50. Lo hanno riferito oggi in Consiglio comunale il sindaco Fulvio Centoz e l'assessore alla Politiche sociali Luca Girasole. I protocolli sanitari e le regole di distanziamento sociale, in particolare la prescrizione di un educatore ogni tre bambini, anziché ogni sei, faranno lievitare i costi di gestione che potranno anche triplicare. Al momento - secondo quanto ha riferito l'assessore Girasole - non è possibile fare una previsione della data di riavvio delle attività. (ANSA).