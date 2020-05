Incidenti stradali: investite nonna e nipote, si cerca auto

(ANSA) - AOSTA, 25 MAG - Un'anziana di 72 anni, che stava passeggiando con la nipotina di un anno, è stata investita oggi a Saint-Pierre, in frazione Praximond. I carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere nella zona, stanno cercando l'investitore che non si è fermato. La donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. La piccola, apparentemente illesa, è stata successivamente portata al pronto soccorso dai genitori; sono in corso gli accertamenti. (ANSA).