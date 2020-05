Scuola: banditi concorsi per 196 posti in Valle d'Aosta

Non sarà bandito il concorso ordinario per i posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia (esubero sull'organico e vi sono due graduatorie vigenti) mentre il concorso ordinario nella scuola primaria sarà bandito per 15 posti comuni e per 15 posti di sostegno. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado, saranno bandite le procedure per un totale di 97 posti alla procedura straordinaria, di cui 71 posti comuni e 26 posti di sostegno, e di 69 posti al concorso ordinario, di cui 45 posti comuni e 24 posti di sostegno. I numeri sulla ripartizione dei posti per ciascuna procedura concorsuale sono stati forniti dalla Dirigente della Struttura personale scolastico della Regione Valle d'Aosta durante un incontro tra l'Amministrazione scolastica regionale e le organizzazioni sindacali scolastiche regionali avente ad oggetto l'informativa sull'imminente emanazione dei bandi regionali relativi alle procedure di reclutamento e di abilitazione del personale docente, in seguito all'emanazione dei bandi nazionali.