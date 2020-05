Fase 2: Unità e ripresa, Frecce tricolori sorvolano Aosta

Lunedì 25 maggio, intorno alle 15.15, la Pattuglia acrobatica nazionale sorvolerà la città di Aosta - provenendo da sud ovest - "abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa". Lo ha comunicato l'Aeronautica militare sottolineando che "Abbraccio Tricolore" è il nome di quest'iniziativa che "si unisce ai tanti contributi delle Forze Armate in un momento in cui l'Italia è desiderosa di uscire da un periodo di crisi, nel rispetto delle regole, con responsabilità e attenzione". Il tour delle Frecce Tricolori partirà da Rivolto, sede del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, e toccherà - nell'arco di cinque giorni - tutti i capoluoghi di regione, per poi concludersi simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica. "Un messaggio di speranza - si legge in una nota - in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno per assicurare la graduale ripresa delle attività sociali, lavorative ed economiche".