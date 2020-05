A Courmayeur chalet diventano 'uffici'

Lo smart working non solo da casa, ma anche in uno chalet ai piedi del monte Bianco, nel giardino di un albergo a quattro stelle. L'iniziativa è di Alessandra Garin, titolare dell'Auberge de la Maison di Courmayeur, che ha trasformato in 'uffici di montagna' due antichi rifugi in legno che, prima della pandemia, erano dedicati a trattamenti estetici e cene romantiche. Con la riapertura della struttura alberghiera, prevista il 19 giugno, saranno dotati di "tutti i comfort che un ufficio deve poter offrire", dalla postazione di lavoro alla connessione internet veloce.

"Nonostante i primi disagi - sottolinea l'albergatrice - abbiamo scoperto questo bellissimo modo di lavorare, a distanza, da dove si desidera", aggiungendo: "Si può quindi dedicare parte della giornata al territorio, al relax, alla vacanza, alla tranquillità e parte al lavoro. La troviamo una bella opportunità da sfruttare e da poter proporre ai nostri ospiti. Ma la nostra identità e natura di albergo di montagna non muta".