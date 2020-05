Inseguimento su auto rubata, due bloccati dalla squadra mobile

I poliziotti hanno rintracciato e portato in questura anche l'uomo fuggito che, in base a una prima ricostruzione, nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, era alla guida di una Fiat Punto nera rubata. Nei suoi confronti - oltre alla denuncia a piede libero per ricettazione già prevista per il passeggero subito bloccato - la squadra mobile diretta dal commissario capo Francesco Filograno e il pm di turno, Francesco Pizzato, stanno valutando l'eventuale arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il veicolo era stato sottratto a una donna, che l'aveva parcheggiato vicino a un tabacchino ad Aosta, tra il quartiere Cogne e viale Europa, con le chiavi inserite.Al termine di un inseguimento la squadra della mobile della questura di Aosta ha fermato nel pomeriggio un uomo a bordo di un'auto rubata. Sul veicolo si trovava una seconda persona che è riuscita a fuggire ma che è comunque stata identificata dai poliziotti. Entrambi sono noti agli agenti. Il veicolo, una Fiat Punto nera, è stato intercettato a Quart: il conducente ha tentato la fuga verso Aosta ma infine l'auto è stata bloccata in via Parigi, all'incrocio con via Fiollet. L'auto era stata rubata ieri, giovedì 21 maggio, con le chiavi inserite, mentre era parcheggiata vicino a un tabacchino nella periferia ovest di Aosta, tra il quartiere Cogne e viale Europa.