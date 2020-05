Fase 2: ripartiti tra Comuni i 350 mila euro per solidarietà

(ANSA) - AOSTA, 22 MAG - I 350 mila euro destinati dalla legge regionale agli enti locali valdostani per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore delle persone in difficoltà sono stati ripartiti oggi dalla Giunta Testolin. La decisione è arrivata dopo l'intesa con il Consorzio permanente degli enti locali (Cpel). L'assegnazione è stata ripartita proporzionalmente ai fondi già assegnati dal Dipartimento nazionale della protezione civile. Gli importi variando dagli oltre 93 mila euro destinati alla città di Aosta ai 310 euro a Chamois e Rhemes-Notre-Dame. (ANSA).