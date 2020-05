Fase 2: Rete civica, ddl con 150 mln procede a rilento

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - "In Valle d'Aosta ci sono 150 milioni di euro disponibili per il terzo provvedimento legato all'emergenza Covid, ma tutto procede a rilento". Lo afferma in una nota Rete civica. "Fin dal mese di marzo Rete Civica, in sintonia con la richiesta delle associazioni di categoria, aveva indicato la necessità da parte della Regione di intervenire con contributi a fondo perduto per imprese e partite Iva", spiega.

"Questa indicazione pare ora essere stata sostanzialmente recepita da varie forze politiche, - prosegue - ma tutto è ancora in alto mare, frenato da manovre e contrapposizioni che nulla hanno a che fare con gli interessi generali della comunità valdostana".

Secondo Rete civica "la bozza di disegno di legge avanzata dalla Giunta regionale, pubblicizzata con apposita conferenza stampa, è in realtà incompleta, in alcuni punti poco chiara, in altri decisamente discutibile". (ANSA).