Non mette mascherina e sputa ad autista bus, arrestata

Per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio la polizia ha arrestato V.M., di 25 anni, originaria del cuneese. "La donna - spiega la Questura di Aosta - ha preteso di viaggiare a bordo di un autobus di linea per la Bassa Valle sprovvista di mascherina e altro dispositivo di protezione e alla richiesta dell'autista di indossare la mascherina prima di salire sul mezzo, indispettita, ha reagito ingiuriandolo e sputandogli in faccia". All'arrivo della Volante ha quindi tentato di allontanarsi ma è stata fermata e durante il controllo "ha opposto attiva resistenza colpendo al volto un poliziotto, ingiuriando gli agenti e, asserendo di essere malata, minacciando di infettarli tutti".