Montagna: annullata edizione 2020 Ultra trail Monte Bianco

"Dopo aver esaminato attentamente tutte le opzioni in conformità con le normative del governo, ma anche dopo aver consultato i corridori, le autorità locali e i partner, l'organizzazione dell'Ultratrail du Mont Blanc si rammarica di annunciare che, a causa della pandemia Covid-19, l'edizione 2020, che era prevista dal 24 al 31 agosto, è stata cancellata". E' quanto si legge in una nota nella quale si comunica che la più importante gara di corsa in montagna dell'arco alpino quest'anno non si disputerà. "Questa decisione è stata presa anche previa consultazione con la commissione medica - si legge ancora - ed è stata ritenuta l'azione più responsabile per preservare la salute e la sicurezza di tutti i coinvolti. Questo include 10.000 corridori provenienti da 111 paesi, i 100.000 visitatori e gli abitanti delle regioni del Monte Bianco, i 500 fornitori di servizi, i 60 partner e i 2.300 volontari".

"In montagna abbiamo familiarità con il rischio e l'impegno.

Quando le condizioni non sono giuste è più ragionevole tornare indietro e tornare a casa. L'assunzione di rischi fa parte della nostra cultura, così come conoscere i propri limiti. Rinunciare è mostrare coraggio. Quando si rinuncia a una salita, si sa che ci saranno altre opportunità di tornare, quando le condizioni sono giuste, quando si è pronti, quando la tempesta è finita" spiega Catherine Poletti, fondatore dell'Utmb. Nata nel 2003 l'Utmb attraversa 3 paesi e 18 comuni, incorporando sette eventi sportivi che vanno dai 300 km ai 15 km per i trail runner di tutti i livelli. Si tratta di un'esperienza che è ricercata da più di 32.000 corridori che si sono registrati per un posto attraverso la lotteria.