Incidenti montagna: snowboarder morto, ha provato a fermarsi

"L'ho visto scivolare. Ha provato a conficcare la piccozza nella neve, ma ha preso velocità e non è riuscito a fermarsi". Nelle parole dell'amico ai soccorritori c'è la ricostruzione dell'incidente costato la vita a Ronny Widmer, il ventisettenne svizzero del Canton Berna morto nella mattina di ieri, domenica 17 maggio, sul Mont Dolent (3.820 metri), nel territorio comunale di Coumayeur. Il giovane ha perso il controllo del proprio splitboard (uno snowboard che si può dividere in due sci, utile a salire i pendii innevati) mentre scendeva lungo il pendio ripido e ghiacciato ed è precipitato per circa 300 metri. Davanti si trovava il fratello e dietro l'amico, che ha assistito alla scena, durata "cinque o sei secondi, poi mi è sparito dalla vista". L'incidente si è verificato sul versante sud a quota 3.800 metri, appena sotto la vetta, poco prima delle 10. I familiari, arrivati dalla Svizzera, hanno effettuato il riconoscimento della salma. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Spetterà alla procura di Aosta concedere il nullaosta al trasferimento della salma.