Fase 2: aperture in V.d'Aosta, Testolin firma ordinanza

(ANSA) - AOSTA, 18 MAG - E' stata firmata la scorsa notte l'ordinanza del presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin che dà il via alle aperture previste della Fase 2, dopo l'emergenza sanitaria del coronavirus. Via libera alle attività economiche, produttive e lavorative, "a condizione che rispettino i contenuti dei protocolli approvati" approvati dalla Giunta regionale. Così come i "servizi di ristorazione e dei servizi alla persona".

Le attività di accoglienza e soggiorno negli alberghi e residenze turistico-alberghiere, nelle strutture ricettive extralberghiere, nei campeggi e negli agriturismi "si svolgono, nelle more dell'approvazione dal parte della Giunta regionale di specifici protocolli". L'ordinanza regionale autorizza, tra l'altro, l'esercizio dell'attività di guida alpina. (ANSA).