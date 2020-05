Editoria: Aostasera.it vince bando finanziato da Facebook

(ANSA) - AOSTA, 18 MAG - Il quotidiano on line Aostasera.it è stato selezionato, con altre sei testate italiane, nell'ambito del bando European Journalism COVID-19 Support Fund, promosso dall'European Journalism Centre (EJC) e sostenuto da Facebook, per il finanziamento all'informazione locale che ha lavorato durante l'emergenza sanitaria del coronavirus.

I fondi serviranno per la copertura delle retribuzioni dei giornalisti e dei collaboratori, per integrare o sopperire alle perdite di entrate pubblicitarie, pagare l'affitto, le attrezzature e le altre tecnologie indispensabili per il nostro lavoro. "Questi fondi è evidente che ci saranno di aiuto. Non so dire ora se saranno risolutivi della grave crisi che ha colpito, indirettamente, anche il nostro settore che vive grazie alle inserzioni pubblicitarie praticamente azzerate dal lockdown.

Rimane il fatto che per noi questo è un bel riconoscimento", spiega Nathalie Grange, presidente della cooperativa giornalistica PiùPress, editrice della testata Aostasera.it, diretta da Silvia Savoye. (ANSA).