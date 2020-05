Frane: caduta massi, chiusa sr 44 a Gressoney-Saint-Jean

A causa della caduta di un masso e del rischio del crollo di altre rocce instabili, la strada regionale numero 44 della Valle del Lys è chiusa al traffico al chilometro 22, all'inizio del comune di Gressoney-Saint-Jean, all'altezza del depuratore del centro ecologico. Su ordinanza del sindaco, Luigi Chiavenuto, sono stabilite tre finestre orarie di apertura: 7-8, 12-13, 18-19.

"E' previsto un intervento in somma urgenza da parte della Regione, per un'opera di bonifica che consenta nell'arco di qualche giorno di ripristinare la viabilità", spiega il primo cittadino. Il distacco si è verificato ieri, martedì 12 maggio: "Solo un masso, di circa tre o quattro metri cubi, ha superato la strada. Il problema è che nella nicchia di distacco ci sono altri massi instabili, quindi occorre un'opera di bonifica con disgaggio. Per fortuna la zona non è abitata. L'unico, grande, problema è la viabilità sulla strada regionale 44, che è il solo accesso a Gressoney-Saint-Jean e La Trinité", aggiunge. "La somma urgenza - anticipa Chiavenuto - prevede già domani mattina l'intervento dell'impresa e un sopralluogo dei geologi regionali".