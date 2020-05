Fase 2: pronta bozza 3/a norma, anche aiuti fondo perduto

Indennizzi per imprese e partite iva a seguito dei danni derivanti dai minori introiti degli ultimi mesi e contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza, finalizzati a dispositivi di protezione individuali e alla realizzazione di opere di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Sono queste due delle misure allo studio della Giunta regionale, che dovrebbero confluire in un progetto di norma che sarà presentato nei prossimi giorni alla seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle. Del coordinamento del testo si sta occupando l'assessore Albert Chatrian, insieme al comitato tecnico nominato dalla Giunta. La dotazione finanziaria sarà di almeno 130 milioni di euro, anche se non si esclude la possibilità di avere la disponibilità di ulteriori fondi.