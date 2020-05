Fase 2: docenti valdostani domani in assemblea

sindacati della scuola organizzano per domani assemblee per tutto il personale docente e gli educatori del Convitto Chabod, tramite una piattaforma telematica. Gli incontri sono indetti da Flc Cgil, Cisl scuola, Snals, Confsal e Savt école.

Gli insegnanti delle secondarie di primo e secondo grado si riuniranno dalle 9.40 alle 11.30, mentre quelli della scuola dell'infanzia, primaria e gli educatori convitto dalle 14.30 alle ore 16.30.

I temi in discussione sono la Fase 2, il precariato, le dotazioni organiche e la mobilitazione in sostegno dei docenti precari.