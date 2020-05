Fase 2: Adava, alberghi pronti ad aprire già a giugno

La maggioranza delle imprese ricettive valdostane vuole riaprire il prima possibile. E' quanto emerge dalle risposte a un questionario, proposto agli iscritti dall'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta. Sulle 780 imprese associate hanno riposto in 460, di cui 430 hanno confermato la volontà di riaprire. Quanto alla data della ripartenza, 188 vorrebbero provare ad aprire già nelle prime due settimane di giugno, 137 hanno invece indicato la seconda metà del mese e il restante a partire dal primo luglio.

"Nonostante la situazione di totale incertezza nella quale ancora viviamo,- commenta il presidente dell'Adava, Filippo Gerard - questa risposta è un chiaro segnale della volontà, del coraggio e della determinazione con cui gli imprenditori della ricettività stanno affrontando questo difficile momento".

Aderiscono all'associazione oltre alle strutture alberghiere propriamente dette, anche il mondo dell'extralberghiero, dell'open air e delle attività agrituristiche (affittacamere, chambre d'hotes, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, dortoir, rifugi alpini e agriturismi).