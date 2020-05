Maltempo: Vda, allerta gialla per criticità idrogeologica

La Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica (indice 1 su una scala crescente da 1 a 3) su tutto il territorio regionale valido dalle ore 14 di lunedì 11 maggio alla mezzanotte del giorno 12. Sono attese precipitazioni "deboli localmente moderate".

"Considerate le precipitazioni residue - si legge nel documento - e le condizioni di saturazione del terreno per le prossime 12 ore si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche". Riguardo alle slavine, "gli eventuali singoli eventi valanghivi in grado di produrre effetti sul territorio antropizzato sono, di norma, individuabili solo a livello locale pertanto esulano dalla capacità di previsione. Non si escludono singoli eventi valanghivi anche di medie dimensioni a livello locale".

Oggi, lunedì, lo zero termico si attesta a 2.800 metri e la quota neve a 2.200 mentre domani, martedì, rispettivamente a 2.800 (mattino) - 3.300 metri (pomeriggio) e 2.500-2.700 metri.

Per martedì 12 maggio l'ufficio meteo regionale prevede "salvo qualche schiarita al mattino, nuvolosità in aumento dal settore nord-occidentale, associato a qualche rovescio sparso dal pomeriggio, nevoso oltre 2.700 metri circa". (ANSA).